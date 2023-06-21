Шантаж світового масштабу, – опозиціонер припустив, чи підірвуть окупанти Кримський Титан

Світова спільнота не відреагувала належним чином на теракт на Каховській ГЕС. Тим часом Росія продовжує покладатися на техногенні аварії як на можливий засіб протидії Збройним Силам України.

Про це 24 Каналу розповів журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він переконаний, що Путін має відповісти за злочинні дії, які з його відома вчиняє російська армія.

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Світові час зупинити російський терор

Кримський Титан справді може стати наступним місцем російського екоциду, переконаний журналіст. Очільники Росії вже неодноразово доводили, що не спиняться ні перед чим задля порятунку свого становища.

Те, що відбувається на Кримському Титані – абсолютно дика історія. Це шантаж світового масштабу. Легко побачити, що такі теракти, починаючи з підриву Каховської ГЕС, мають на меті покращити ситуативне положення російської армії,

– переконаний Олевський.

Журналіст очікує від міжнародного товариство більш рішучих дій у відповідь на все нові й нові провокації Росії.

"На мою думку, світу вже зараз варто поставити Путіну ультиматум про те, що підрив Кримського Титану буде мати для Росії ті ж наслідки, що й використання ядерної зброї", – висловився Олевський.

Світ добре розуміє вину Путіна, але поки що не змушує відповісти його за екоцид. Втім, не виключено, що просто зараз світ готує настільки потужну відповідь, що вона відіб’є у Путіна бажання повторювати подібні злочини.

Що відомо про мінування Кримського Титану