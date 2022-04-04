Росія запланувала для українців новий Голодомор

Геноцид навколо Києва очевидно мав повторитися і в самому Києві та інших містах. Маячня щодо вимог Росії про "денацифікації" – тотальну зачистку всього українського, тобто про "новий Голодомор".

В Кремлі добре розуміють, що тільки так можна знищити Україну. Це поворотний момент у нашій розмові із Заходом.

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Маємо говорити, що час політичних дискусій пройшов. Всі, хто проти постачання нам необхідної зброї або запровадження нових санкцій - морально відповідальні за всі подальші жертви.

Кожна розмова має починатися з цих фото. Від німців до угорців. Хай спробують щось сказати у відповідь.

Після фото зі звільненої Бучі, які обійшли світ, в ООН є тільки два шляхи. Перший – негайно виключити Росію з Ради з прав людини. Таку саму вимогу маємо спрямувати до Міжнародного Суду в Гаазі.

Другий – саморозпуститися як організація, що остаточно втратила моральну, навіть не політичну, основу для своєї діяльності.

У 1939 році СРСР виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію. Настав час повторити історію. Якщо це не вдасться, її можна розпускати: підтримка злочинців це теж злочин, і ООН має понести за це відповідальність.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: