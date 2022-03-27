Росія запропонувала сміттєві пакети, коли ми просили забрати тіла своїх військових, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна хоче віддати трупи їхніх війських. Однак країна-агресорка цього, вочевидь, не бажає робити. Замість того Росія запропонувала Україні сміттєві пакети.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче, щоб Росія забрала свої трупи з нашої країни. Про це глава держави заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Ми ненавидимо російських солдатів

Президент України наголосив, що ми, як країна, в якій іде війна, ненавидимо російських солдатів. Однак тіла загиблих повинні поїхати додому. Натомість Росія всіляко намагається уникнути цього.

Ми хочемо їх передати, хочемо віддавати. Ми не хочемо тримати трупи, ви ж це чудово розумієте. Ми хочемо, щоб вони виїхали. Вони спершу відмовлялися, потім там ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували,

– заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що ставлення Росії до своїх солдатів лякає, адже як тоді вона ставиться до інших. Зеленський зазначив, що українці для Росії точно не "свої".

Зеленський підкреслив: за що вмирають українські воїни – відомо, а от за що окупанти – ні. Президент також наголосив на тому, що Кремль відправив воювати в Україну фактично дітей – солдатів 2003 – 2004 року народження.

Інтерв'ю Володимира Зеленського російським ЗМІ: дивіться відео