Підживить самозвеличення Путіна, – Сибіга розкритикував ідею зустрічі лідерів США, Китаю і Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 19 жовтня виступив проти можливих переговорів лідерів США, Китаю та Росії щодо України. Такий формат не наблизить мир, а лише заохотить Володимира Путіна продовжувати війну.

Свою позицію глава української дипломатії висловив у соцмережі Х.

Чому Путіну не місце за одним столом із Трампом та Сі

За словами Сибіги, запрошення очільника Кремля на подібний саміт надасть йому ваги, на яку він абсолютно не заслуговує. Міністр наголосив, що російський диктатор є воєнним злочинцем, а сама Росія – це глобальна проблема, а не світова держава.

Дипломат навів конкретні цифри, які демонструють реальний стан країни-агресорки. Економіка Росії щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів поступається китайській, при цьому вона продовжує стрімко скорочуватися разом із рівнем життя населення. Крім того, під тиском жорстких санкцій російські технології, промисловість і бізнес перебувають у стані глибокої стагнації.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії не допоможе швидше завершити війну,

– зазначив Андрій Сибіга.

Натомість переговори без участі Києва дадуть протилежний результат. За час провальної війни Росія вже втратила 1,6 мільйона окупантів убитими й пораненими, однак не може її виграти й не хоче завершувати.

Заслужити місце за столом переговорів очільник Кремля міг би лише серйозним кроком до миру, наприклад, погодившись на припинення вогню.

Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що видання The Wall Street Journal повідомило, що Володимир Путін запропонував провести зустріч наступного місяця за участю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Метою таких переговорів є обговорення ситуації в Україні, щоб домогтися завершення війни на користь Москви.

У США підтвердили, що розмови про таку зустріч велися. Водночас українська сторона неодноразово наголошувала, що прорив у мирних переговорах можливий лише за умови прямої зустрічі Володимира Зеленського з російським лідером.