Росія запровадила санкції проти Канади: до списку потрапила дружина Трюдо
Росіяни вирішили відповісти на санкції, які ввела Канада. Вони твердо переконані, що вони мають бодай якусь силу.
Росіяни досі твердо переконані у тому, що ще грають якусь роль на міжнародній арені. Вони цілком серйозно продовжують впроваджувати "дзеркальні" санкції у відповідь на реакцію цивілізованого світу на їх злочини.
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Санкції Росії проти Канади
Російське МЗС вирішило потішити 26 громадян Канади накладеними на них санкціями. Окупанти вирішили заборонити їм в'їзд у відповідь на санкції Канади.
Серед тих, хто потрапив до "чорного списку" росіян, опинилася і дружина Джастіна Трюдо Софі. У Росії заявили, що список буде розширюватися, адже "режим Трюдо" у Канаді взяв курс на "русофобію".
Йдеться про вищих чиновників, їхніх рідних і близьких, топ-менеджерів ВПК та суднобудівної галузі, командування збройних сил. Слідом за оприлюдненням цього переліку його фігуранти будуть внесені до загального списку канадських "закритців", розміщеного на сайті МЗС,
– йдеться в повідомленні росіян.
Санкції Канади проти Росії
Учора, 20 травня, Канада оголосила про введення санкцій проти 14 росіян. Окрім того, Канада заборонила ввезення та вивезення до Росії предметів розкоші, а також комп'ютерної техніки. Ще раніше Канада заборонила в'їзд до країни російському диктатору Володимиру Путіну та ще приблизно тисячі російських громадян.
Війна Росії проти України: останні новини
- Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Рівненщини, ворожий боєприпас влучив у військовий об'єкт. Внаслідок атаки росіян постраждали 6 людей. Місцевих мешканців попереджають про ймовірність повторних обстрілів.
- Також росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку. На жаль, окупанти вбили жінку та її сина. Загалом впродовж доби 20 травня окупанти здійснили 35 обстрілів міст на Луганщині.
- На Херсонщині окупанти почали готуватися до контрнаступу ЗСУ. Вони замішували мости через Інгулець та проводять інші дії для украплення своїх позицій.
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