Росія запровадила санкції проти Канади: до списку потрапила дружина Трюдо

Росіяни вирішили відповісти на санкції, які ввела Канада. Вони твердо переконані, що вони мають бодай якусь силу.

Росіяни досі твердо переконані у тому, що ще грають якусь роль на міжнародній арені. Вони цілком серйозно продовжують впроваджувати "дзеркальні" санкції у відповідь на реакцію цивілізованого світу на їх злочини.

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Санкції Росії проти Канади

Російське МЗС вирішило потішити 26 громадян Канади накладеними на них санкціями. Окупанти вирішили заборонити їм в'їзд у відповідь на санкції Канади.

Серед тих, хто потрапив до "чорного списку" росіян, опинилася і дружина Джастіна Трюдо Софі. У Росії заявили, що список буде розширюватися, адже "режим Трюдо" у Канаді взяв курс на "русофобію".

Йдеться про вищих чиновників, їхніх рідних і близьких, топ-менеджерів ВПК та суднобудівної галузі, командування збройних сил. Слідом за оприлюдненням цього переліку його фігуранти будуть внесені до загального списку канадських "закритців", розміщеного на сайті МЗС,

– йдеться в повідомленні росіян.

Санкції Канади проти Росії

Учора, 20 травня, Канада оголосила про введення санкцій проти 14 росіян. Окрім того, Канада заборонила ввезення та вивезення до Росії предметів розкоші, а також комп'ютерної техніки. Ще раніше Канада заборонила в'їзд до країни російському диктатору Володимиру Путіну та ще приблизно тисячі російських громадян.

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Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Рівненщини, ворожий боєприпас влучив у військовий об'єкт. Внаслідок атаки росіян постраждали 6 людей. Місцевих мешканців попереджають про ймовірність повторних обстрілів.

Також росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку. На жаль, окупанти вбили жінку та її сина. Загалом впродовж доби 20 травня окупанти здійснили 35 обстрілів міст на Луганщині.

На Херсонщині окупанти почали готуватися до контрнаступу ЗСУ. Вони замішували мости через Інгулець та проводять інші дії для украплення своїх позицій.

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