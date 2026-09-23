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24 Канал Новини України Росія запускала понад 160 дронів: як відпрацювала ППО
23 вересня, 08:07
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Оновлено - 08:26, 23 вересня

Росія запускала понад 160 дронів: як відпрацювала ППО

Данило Жоров

В ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну за допомогою 161 БпЛА та баражуючих боєприпасів типу "Бандероль"/"Дань-Т". Українська ППО зуміла збити майже 120 безпілотників.

Станом на 8:00 атака триває, у повітряному просторі перебувають ворожі БпЛА. Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

У ніч проти 23 вересня (з 18:00 22 вересня) країна-агресорка випустила по Україні 161 ударний БпЛА типу "Шахед" (82 із них - реактивні), "Гербера", дрони-імітатори типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т".

Ворог атакував як зі своєї території, так і з ТОТ України: 

  • Орел;
  • Курськ;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Міллерово;
  • ТО Донецьк,
  • Гвардійське – ТО АР Крим. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО зуміла збити/подавити 119 російських дронів типу "Шахед", "Гербера", дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Водночас відомо про влучання безпілотників ворога на 18 локаціях, а також про 8 випадків падіння збитих (уламки).

Вранці 23 вересня країна-агресорка атакувала Київ. У Голосіївському районі столиці внаслідок влучання дрона пошкоджене складське приміщення.

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