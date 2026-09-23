Росія запускала понад 160 дронів: як відпрацювала ППО

В ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну за допомогою 161 БпЛА та баражуючих боєприпасів типу "Бандероль"/"Дань-Т". Українська ППО зуміла збити майже 120 безпілотників.

Станом на 8:00 атака триває, у повітряному просторі перебувають ворожі БпЛА. Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

У ніч проти 23 вересня (з 18:00 22 вересня) країна-агресорка випустила по Україні 161 ударний БпЛА типу "Шахед" (82 із них - реактивні), "Гербера", дрони-імітатори типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т".

Ворог атакував як зі своєї території, так і з ТОТ України:

Орел;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Міллерово;

ТО Донецьк,

Гвардійське – ТО АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО зуміла збити/подавити 119 російських дронів типу "Шахед", "Гербера", дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Водночас відомо про влучання безпілотників ворога на 18 локаціях, а також про 8 випадків падіння збитих (уламки).