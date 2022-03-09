Росія запускає фейки про антисемітизм в Україні: євреї все спростовують

Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що в Житомирі українці нібито напали на євреїв. Це абсолютна нісенітниця. Авторитетні євреї усе спростовують.

Інформацію спростували як Головний рабин України, так і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

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Головний рабин України каже, що інформація про погроми в Житомирі – фейк

Днями в іноземних ЗМІ розмістили інформацію, що в Житомирі нібито сталися масові напади українців на євреїв, натякаючи на нацизм. Це – неправда.

Я перевірив ці повідомлення в Житомирі і заявляю, що перед нами – фейкнюз, брехлива інформація, яку спеціально запустили проти України під час її боротьби проти агресії з боку Росії,

– зазначив Головний рабин України.

Російські фейки також спростовує головний рабин Житомира Шломо Вільгельм. За його словами, в Україні мирно живуть люди різних національностей без жодних утисків. Тут виросли його діти, які спокійно навчалися в школі, де викладають українською мовою.

"Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – зазначив Шломо Вільгельм.

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Допис Головного рабина України