Ворог удосконалюється: в чому небезпека запуску "Шахедів" із автомобілей

Росія похизувалася роботою заводу з виробництва "Шахедів". Про це днями вийшов відеосюжет на російському телеканалі. На кадрах зокрема було показано й запуск дронів-камікадзе з пікапів.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що під час такого запуску "Шахедів" їх важко виявити й потім знищити.

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Ворог модернізує БпЛА і змінює тактику запуску

Військовий експерт розповів, що прямує трейлер, який тягне контейнери, при підйомі дрони-камікадзе запускаються по декілька поспіль.

Таким чином досягається автономність. Можна маневрувати, запускати їх з різних місць. Тому їх важко виявляти. Ворог удосконалюється технічно, відбувається модернізація засобів, це впливає і на тактику їх застосування,

– пояснив Романенко.

Наприклад, ворог шукає можливості підіймати "Шахеди" на більшу висоту: від 1,5 до 4 кілометрів. Через це, з його слів, ефективність українських мобільних груп ППО знижується. Крім того, росіяни застосовують реактивні двигуни, додають потужнішу бойову частину. Все це впливає на зміну тактики ворога.

Україні, як підсумував генерал-лейтенант, треба на це реагувати, розробляти адекватні заходи протидії, щоб мати змогу ефективно знищувати такі повітряні цілі противника.

Нагадаємо, Україна шукає способи протидії "Шахедам", один з таких – швидкі дрони-перехоплювачі. Вони здатні відпрацьовувати по ворожих дронах, які летять на великих висотах.