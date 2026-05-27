Росія атакувала Україну "Орешниками": Зеленський повідомив, де впала друга ракета

Росія продовжує нарощувати ракетний терор проти України, використовуючи балістичні ракети та нові типи озброєння, зокрема "Орешники". Володимир Зеленський заявив, що саме системи Patriot залишаються фактично єдиним ефективним захистом від таких атак.

За словами глави держави, Україна майже повністю залежить від допомоги США у сфері протиракетної оборони. Про це Зеленський написав у листі Дональду Трампу.

Дивіться також Не такий страшний, як його подають росіяни: "Орешник" має критичний недолік, – ЗМІ

Що Зеленський написав у листі про "Орешники"?

Зеленський заявив, що Росія вже запускала по території України щонайменше дві ракети типу "Орешник". Друга ракета впала на території України, що вкотре підтверджує небезпеку нових типів російського балістичного озброєння.

На тлі цих атак Зеленський наголосив, що системи Patriot залишаються фактично єдиним ефективним захистом від російських балістичних ракет та "Орешників". Президент підкреслив, що Україна поки не має власних спроможностей для виробництва сучасних систем протиракетної оборони, тому критично залежить від підтримки США та партнерів.

За словами президента, останні російські атаки по Києву призвели до масштабних руйнувань цивільної інфраструктури. Постраждали сотні житлових будинків, школи, музеї та ринки, а десятки людей були поранені.

Постраждали 352 житлові будівлі, а також 19 шкіл та освітніх закладів і два музеї. Чорнобильський музей, який нещодавно відреставрували напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи, був знищений прямим ракетним ударом. Національний художній музей також зазнав пошкоджень. Один із місцевих ринків Києва – звичайне місце, де сім’ї щодня купували продукти – згорів ущент. І сьогодні його попіл є нагадуванням про те, як праця незліченної кількості фермерів і повсякденне життя тисяч людей можуть бути знищені, коли немає нічого, що могло б зупинити лише одну ракету,

– написав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна демонструє високі результати у боротьбі з російськими дронами. За його словами, сили ППО вже перехоплюють понад 90% "Шахедів", а український досвід у сфері боротьби з безпілотниками допомагає іншим державам зміцнювати власну оборону.

Наприклад, українські спеціалісти допомагали посилювати протиповітряну оборону у Йорданії, Саудівській Аравії, Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Кувейті. Фахівці також брали участь у зміцненні захисту американських баз у регіоні.

"Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже повністю покладаємося на Сполучені Штати. Системи Patriot залишаються найефективнішим захистом проти будь-якого типу російських балістичних ракет. І саме в українських руках системи Patriot довели надзвичайно важливу річ: більшість російських ракет можна зупинити", – заявив президент.

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням власної системи ППО та розвитком оборонних технологій. Водночас він наголосив, що без достатньої кількості сучасних західних систем захист українських міст від балістичних ударів залишатиметься надзвичайно складним завданням.

Що відомо про нещодавній удар "Орешником"?

Удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Україні у ніч проти 24 травня став одним із найрезонансніших епізодів останніх місяців. За даними українських моніторингових каналів та OSINT-аналітиків, Росія випустила щонайменше дві ракети цього типу.

Перша ракета була спрямована у район Білої Церкви на Київщині, де після вибуху спалахнула пожежа у гаражному кооперативі. Місцеві жителі повідомляли про сильну ударну хвилю та займання щонайменше трьох гаражів.

Друга ракета, за інформацією аналітиків, не досягла визначеної цілі та нібито впала в районі тимчасово окупованих Авдіївки або Ясинуватої на Донеччині – приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Саме через це у мережі з’явилися припущення про можливу технічну несправність або втрату керування ракетою під час польоту.

Ракета "Орешник" вважається однією з нових розробок російського ВПК у класі балістичних ракет середньої дальності. Вперше Росія застосувала її 21 листопада 2024 року. Тоді окупанти заявляли про атаку по підприємству "Південмаш" у Дніпрі, однак, за даними української сторони, ракета не досягла заявленої цілі.

Пізніше росіяни використали "Орешник" під час атаки на захід України – тоді під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури поблизу Львова.