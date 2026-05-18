Росія запустила 22 ракети та понад 500 дронів: як відпрацювала ППО

В ніч на 18 травня ворожі військові атакували Україну ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Попри ефективну роботу протиповітряної оборони зафіксовано влучання на 34 локаціях

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Серія вибухів гриміла в Одесі впродовж ночі: постраждали люди та житлові будинки

Які деталі атаки на Україну?

З 18:00 17 травня й до ранку 18 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами наземного базування.

Серед основних цілей – Дніпро та область, Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя.

Загалом Росія випустила:

14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" з Ростовська області Росії та ТОТ Криму,

8 крилатих ракет "Іскандер-К" з ТОТ Криму,

524 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", БпЛА-імітатори типу "Пародія" із Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та з ТОТ Донецька й Гвардійського на ТОТ Крим.

Станом на 08:30 18 травня авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України зуміли збити чи знешкодити 507 цілей, з них 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 503 ворожі БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 18 ракет на 16 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 11 – падіння уламків.

У Повітряних силах наголосили, що російська атака на Україну триває й досі. Закликаємо слідкувати за небезпекою та перебувати у безпечних місцях під час обстрілу.

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Де нещодавно гриміли вибухи, які наслідки?