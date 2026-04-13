Росія запустила по Україні Х-22: у Харкові прогримів вибух, де є загроза атаки

Посеред дня 13 квітня для більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Сталося це через зліт 2 бортів Ту-22.

Ситуацію моніторять у Повітряних силах.

Дивіться також Росіяни атакували передмістя Дніпра: кількість поранених зросла

Що відомо про ракетну небезпеку?

Близько 14:02 повідомляли про підняття в небо ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-22м3. Ракети Х-22 летіли вектором на Харків і район, згодом фіксувалися в секторі Бурлук, Ізюм.

Уже близько 14:07 у Харкові прогримів вибух. У регіоні зберігалася ракетна небезпека. Згодом монітори писали про повторний пуск Х-22 вектором на Чугуїв/Бурлук.

У Повітряних силах також уточнювали, що швидкісна ціль перебувала в небі на сході Харківщини. Станом на 14:16 ракета зникла з радарів.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на онлайн-карті