Окупанти вкотре запустили "Шахеди": в низці областей загроза застосування ударних БпЛА

Російські окупанти ввечері 15 квітня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що у низці регіонів оголошували повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами".

Загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері в понеділок, 15 квітня, повідомили про те, що Росія знову запустили "Шахеди". 24 Канал наголошує, якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою.