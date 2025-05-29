Росія вкотре запустила ударні БпЛА: куди прямують ворожі "Шахеди"

Увечері середи, 28 травня, Росія вкотре запустила по території України ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" повітряну тривогу оголосили в низці областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди прямують ворожі БпЛА