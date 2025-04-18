Росія запустила "Шахеди": для яких областей загроза

Росіяни продовжують атакувати Україну і тероризувати її мирних жителів. У ніч на 18 квітня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. В яких областях оголошено загрозу атаки "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Для яких областей є загроза