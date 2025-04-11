Росія атакує "Шахедами": які області під загрозою удару
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. у ніч на 12 квітня окупанти вкотре запустили ударні дрони.
Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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Де зараз тривога: дивіться інтерактивну мапу У Харківській і Донецькій областях загроза застосування окупантами ударних безпілотників. У Запорізькій області загроза застосування ударних БпЛА.
Де зараз тривога: дивіться інтерактивну мапу
У Харківській і Донецькій областях загроза застосування окупантами ударних безпілотників.
У Запорізькій області загроза застосування ударних БпЛА.