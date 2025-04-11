Росія атакує "Шахедами": які області під загрозою удару

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. у ніч на 12 квітня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Дивіться також "Перемир'я" по-російськи: за місяць Україну атакували тисячі БпЛА, ракет та КАБів, – Сибіга