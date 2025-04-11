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24 Канал Новини України Росія атакує "Шахедами": які області під загрозою удару
11 квітня, 20:14
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Росія атакує "Шахедами": які області під загрозою удару

Юлія Муріна

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. у ніч на 12 квітня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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20:17, 11 квітня

Де зараз тривога: дивіться інтерактивну мапу

20:05, 11 квітня

У Харківській і Донецькій областях загроза застосування окупантами ударних безпілотників.

19:58, 11 квітня

У Запорізькій області загроза застосування ударних БпЛА.