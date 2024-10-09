Росія атакувала "Шахедами": які області були під загрозою удару
Джерело:Повітряні сили
Окупанти не припиняють тероризувати цивільне населення України. У ніч на 9 жовтня російські загарбники вкотре запустили "Шахеди".
Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, що вже відомо про чергову російську атаку – передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях. "Шахеди" зафікасували у повітряному просторі Київської області. Працює ППО. Ударний БпЛА прямує з Черкащини курсом на Київщину. Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті Ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний. Дрони з Миколаївщини на Одещину. Група ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).
Оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.
"Шахеди" зафікасували у повітряному просторі Київської області. Працює ППО.
Ударний БпЛА прямує з Черкащини курсом на Київщину.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.
Дрони з Миколаївщини на Одещину.
Група ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).