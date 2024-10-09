Росія атакувала "Шахедами": які області були під загрозою удару

9 жовтня 2024, 03:30
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Повітряні сили

Окупанти не припиняють тероризувати цивільне населення України. У ніч на 9 жовтня російські загарбники вкотре запустили "Шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, що вже відомо про чергову російську атаку – передає 24 Канал.

Дивіться також Три поверхи були охоплені вогнем: через російську атаку у Чорноморську спалахнули квартири

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

03:24, 09 жовтня

Оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.

03:18, 09 жовтня

"Шахеди" зафікасували у повітряному просторі Київської області. Працює ППО.

03:14, 09 жовтня

Ударний БпЛА прямує з Черкащини курсом на Київщину.

02:50, 09 жовтня

  • Дрони на Вінниччині курсом на Північ.
  • Безпілотники з Вінниччини на Черкащину.
  • Декілька груп з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока, Чорноморськ).
01:56, 09 жовтня

  • БпЛА на Вінниччині в північно-західному напрямку.
  •  БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
  • Дрон з Полтавщини на Сумщину.
  • Декілька груп безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
01:25, 09 жовтня

  • Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
  • Ворожий дрон з Дніпропетровщини на Полтавщину.
01:20, 09 жовтня

  • Ударні БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
  • Ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву.
00:22, 09 жовтня

  • Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.
  • Ворожий дрон на Дніпропетровщині, курс північний.
00:20, 09 жовтня

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

00:13, 09 жовтня

Ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.

00:03, 09 жовтня

Дрони з Миколаївщини на Одещину.

23:49, 08 жовтня

Група ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).