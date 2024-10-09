Росія атакувала "Шахедами": які області були під загрозою удару

Окупанти не припиняють тероризувати цивільне населення України. У ніч на 9 жовтня російські загарбники вкотре запустили "Шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, що вже відомо про чергову російську атаку – передає 24 Канал.

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