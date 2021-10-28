Росія запустила в Україні кампанію проти вакцинації, – звіт РНБО
Джерело:РНБО
Центр протидії дезінформації РНБО провів аналіз телеграм-каналів України. З'ясувалося, що Росія проводить операцію, спрямовану на зменшення рівня вакцинації від COVID-19 та зростання кількості смертей.
Телеграм-канали поширюють повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації. Фейки просувають і в публікаціях, і в коментарях від ботів.
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Усі ці канали адмініструють в Росію. Цю інформацію підтвердили також у Службі безпеки України. Цікаво, що на території Росії поширюють зовсім інші наративи – там закликають людей щепитися від COVID-19.
Посилаються на фейкові дослідження
У поширенні фейків помітили телеграм-канал "Сплетница". У твердженнях проти вакцинації він посилається на "дослідження Університету Джона Хопкінса". Насправді канал подає статистику з ютуб-каналу під назвою Joel Smalley. У самому Університеті Джонса Хопкінса немає такого працівника.
Телеграм-канал "Сплетница" закликає не вакцинуватися / Скриншот
У Росії та на окупованих територіях України закликають вакцинуватися
Водночас для жителів тимчасово окупованого Донбасу та Криму поширюють абсолютно іншу інформацію. У публікаціях їх інформують про необхідність щеплень та висміюють антивакцинаторів. Для просування вакцинації залучають лідерів думок та блогерів.
На окуповані території поширюють іншу інформацію / Скриншот
Про важливість вакцинації пишуть і в самій Росії. Кремлівські ЗМІ публікують заяви президента Володимира Путіна про необхідність зробити щеплення.
В Україні вакцинуватися – гріх, а в Росії – ні: подвійні стандарти у московського патріархату
Суттєву роль у розповсюдженні антивакцинаторських ідей відіграють Російська православна церква та Українська православна церква московського патріархату. Так, в Україні РПЦ виступає проти вакцин та навіть організовує мітинг під будівлею Верховної Ради з плакатами "Вакцинація вбиває", "Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей". Крім того, російські церковники наголошують, що вакцинація – це "гріх".
Однак та ж сама церква закликає до вакцинації російську аудиторію. РПЦ навіть поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов’язані з ними, та зазначає, що щеплення не є гріхом.
РПЦ закликає росіян вакцинуватися / Скриншот
Повномасштабна і тривала дезінформаційна операція загрожує життю та безпеці українців. Кількість постраждалих буде зростати, якщо не вжити необхідних заходів для протидії в інформаційному просторі,
– наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Подвійні стандарти російської пропаганди / Скриншот
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується
- За добу 27 жовтня коронавірусом в Україні заразилася рекордна кількість людей – 26 тисяч. Найбільше нових хворих виявили в Одеській області.
- Побороти недугу не вдалося 579 хворих.
- На щастя, рекорд зафіксували й у кількості щеплень. Так, за добу вакцинувалися 291 958 людей.