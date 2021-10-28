Росія запустила в Україні кампанію проти вакцинації, – звіт РНБО

Центр протидії дезінформації РНБО провів аналіз телеграм-каналів України. З'ясувалося, що Росія проводить операцію, спрямовану на зменшення рівня вакцинації від COVID-19 та зростання кількості смертей.

Телеграм-канали поширюють повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації. Фейки просувають і в публікаціях, і в коментарях від ботів.

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Усі ці канали адмініструють в Росію. Цю інформацію підтвердили також у Службі безпеки України. Цікаво, що на території Росії поширюють зовсім інші наративи – там закликають людей щепитися від COVID-19.

Посилаються на фейкові дослідження

У поширенні фейків помітили телеграм-канал "Сплетница". У твердженнях проти вакцинації він посилається на "дослідження Університету Джона Хопкінса". Насправді канал подає статистику з ютуб-каналу під назвою Joel Smalley. У самому Університеті Джонса Хопкінса немає такого працівника.



Телеграм-канал "Сплетница" закликає не вакцинуватися / Скриншот

У Росії та на окупованих територіях України закликають вакцинуватися

Водночас для жителів тимчасово окупованого Донбасу та Криму поширюють абсолютно іншу інформацію. У публікаціях їх інформують про необхідність щеплень та висміюють антивакцинаторів. Для просування вакцинації залучають лідерів думок та блогерів.



На окуповані території поширюють іншу інформацію / Скриншот

Про важливість вакцинації пишуть і в самій Росії. Кремлівські ЗМІ публікують заяви президента Володимира Путіна про необхідність зробити щеплення.

В Україні вакцинуватися – гріх, а в Росії – ні: подвійні стандарти у московського патріархату

Суттєву роль у розповсюдженні антивакцинаторських ідей відіграють Російська православна церква та Українська православна церква московського патріархату. Так, в Україні РПЦ виступає проти вакцин та навіть організовує мітинг під будівлею Верховної Ради з плакатами "Вакцинація вбиває", "Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей". Крім того, російські церковники наголошують, що вакцинація – це "гріх".

Однак та ж сама церква закликає до вакцинації російську аудиторію. РПЦ навіть поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов’язані з ними, та зазначає, що щеплення не є гріхом.



РПЦ закликає росіян вакцинуватися / Скриншот

Повномасштабна і тривала дезінформаційна операція загрожує життю та безпеці українців. Кількість постраждалих буде зростати, якщо не вжити необхідних заходів для протидії в інформаційному просторі,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.



Подвійні стандарти російської пропаганди / Скриншот

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