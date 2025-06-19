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19 червня, 08:34
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Росія запустила вночі понад 100 "Шахедів": як відпрацювали сили ППО

Ірина Марціяш

В ніч проти 19 червня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запустила понад сотню ударних БпЛА.

По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки дронів збито під час нічної атаки

У ніч на проти 19 червня ворожі сили атакували 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. 

Окупанти запускали дрони із напрямків: 

  • Міллерово,
  • Курськ,
  • Орел,
  • Приморсько-Ахтарськ – Росія,
  • Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни, 
– повідомили в Повітряних силах.

Там уточнили, що 40 ворожих цілей було збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

В Повітряних силах вказали, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора у 6 локаціях.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил
 

 