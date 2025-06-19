Росія запустила вночі понад 100 "Шахедів": як відпрацювали сили ППО
В ніч проти 19 червня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запустила понад сотню ударних БпЛА.
По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки дронів збито під час нічної атаки
У ніч на проти 19 червня ворожі сили атакували 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Окупанти запускали дрони із напрямків:
- Міллерово,
- Курськ,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ – Росія,
- Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни,
– повідомили в Повітряних силах.
Там уточнили, що 40 ворожих цілей було збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
В Повітряних силах вказали, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора у 6 локаціях.
Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил