Росія запустить балістичні й крилаті ракети: за цим спостерігатиме Путін

У Москві анонсували запуск 19 лютого балістичних та крилатих ракет. А також додали, що за цим спостерігатиме Володимир Путін.

Видання з посиланням на російське міноборони інформує про планові навчання сил стратегічного стримування, які відбудуться 19 лютого.

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Росія запускатиме балістичні й крилаті ракети

Під час навчань будуть виконані запуски балістичних та крилатих ракет,

– йдеться у повідомленні.

До навчань залучать Повітряно-космічні сили, військових Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, а також Північного та Чорноморського флотів.

Тренування запланували для "перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків, екіпажів кораблів та ракетоносців, надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".

Водночас у телеграмі "РИА Новости" уточнили, що при запуску ракет буде присутній Володимир Путін.

Росія проведе навчання у Каспійському морі: що відомо

Напередодні стало відомо, що держава-агресорка проведе планові командно-штабні військові навчання в акваторії Каспійського моря. Зазначається, що участь в них братимуть 20 бойових кораблів.

Екіпажі артилерійських катерів та тральщиків відпрацьовуватимуть у відкритому морі завдання протимінного забезпечення та протипідводно-диверсійної оборони кораблів і катерів під час стоянки на рейді. Водночас військові моряки шукатимуть міни та знищуватимуть їх зі штатного озброєння.

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