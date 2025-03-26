У Росії засудили 23 українських військовополонених бригади "Азов"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених бригади "Азов". Українським захисникам призначили від 13 до 23 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Усіх їх визнали винними в "насильницькому захопленні влади" та "організації діяльності терористичної організації".

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Що відомо про рішення російського суду

Згідно з оприлюдненою інформацією, звинувачення проти полонених українців ґрунтувалися на тому, що всі вони в різний час служили в "Азові" й висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

Водночас 11 фігурантам справи інкримінували "проходження навчання для терористичної діяльності". Спершу в справі фігурували 24 людини. Втім, у липні 2024 року в російському СІЗО помер Олександр Іщенко, який працював водієм у полку "Азов". До 22 років колонії суворого режиму засудили:

Ярослава Ждамарова,

Олександра Мероченця,

Микиту Тімоніна,

Олександра Мухіна,

Олега Тишкула,

Артура Грецького.

Олександра Ірха та Артема Гребешкова засудили до 20 років ув'язнення. Олегу Міжгородському присудили 17 років позбавлення волі. Крім того, до 13 років колонії суворого режиму засуджений Олег Жарков. Також 19 та 23 роки позбавлення волі призначили Анатолію Грицику та Олексію Смикову.

Водночас суд виніс заочні вироки одинадцятьом фігурантам справи, які повернулися в Україну в рамках обміну полоненими. Двох військовослужбовців, Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського, які повернулися в Україну за обміном ще до початку суду, заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму.

Олена Бондарчук, Лілія Павріанідіс, Олена Аврамова, Ірина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текін, Ніна Бондаренко заочно отримали 13 років виправної колонії загального режиму, а Лілії Руденко та Наталії Гольфінер призначили 14 років виправної колонії.

Зауважимо, що за даними росЗМІ, декілька фігурантів повідомили про тортури та погані умови тримання в російському СІЗО. Інші підсудні відмовилися визнавати суд та спілкуватися з ним.