Росія засудила соратницю Навального Любов Соболь до 1,5 року обмеження волі
Джерело:ZN.UA
У Росії суд засудив Любов Соболь – соратницю опозиціонера Олексія Навального – до 1,5 року обмеження волі. Її визнали винною у так званій "санітарній справі" про підбурювання до порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції протесту в Москві.
Соболь назвала вирок "несправедливим", заявивши, що у справі немає доказів її провини. Адвокати опозиціонерки будуть оскаржувати вирок аж до Європейського суду з прав людини.
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Соратницю Навального засудили
Московський суд засудив Соболь до 1,5 року обмеження волі. Водночас прокуратура просила 2 роки.
Володимир Воронін повідомив, що його підзахисній тепер заборонено
- брати участь в масових заходах,
- виходити з дому з 22:00 до 6:00,
- виїжджати за межі Москви та Московської області.
Натомість активістка повинна приходити в інспекцію тричі на місяць.
У чому визнали винною соратницю Навального
"Санітарну справу", за якою засудили Соболь, порушили відразу після протестів 23 січня в підтримку Навального. За версією слідства, заклики Соболь прийти на акцію сприяли поширенню коронавірусу.
Сама ж опозиціонерка заперечує свою провину. Вона зазначає, що слідство так і не знайшло жодної людини, яка прийшла на акцію і захворіла на COVID-19.
Крім того, Соболь у твіттері опублікувала відео, на якому її силою виводять із зали суду, де їй оголошували вирок.
Попередня справа проти Соболь: що відомо
- Для Любові Соболь цей вирок – другий обвинувальний вердикт у кримінальній справі за останні пів року.
- Перед цим її визнали винною в незаконному проникненні в житло. Приводом стала спроба жінки знайти ймовірного співробітника ФСБ, якого Навальний вважає причетним до свого отруєння у серпні 2020 року.