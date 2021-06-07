Росія офіційно затвердила порядок доставлення у витверезники

7 червня 2021 , 18:12
Читать новость на русском

Джерело:

Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії

МВС Росії затвердило офіційний порядок доставлення нетверезих людей у медичні витверезники та в поліцію. Забирати з вулиць будуть тих, хто "втратив здатність самостійно пересуватися".

Відповідний документ оприлюднили на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії. Там мовиться, що осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, доставлятимуть в медичні чи спеціальні організації або в поліцію.

Читайте також Мінфін Росії пробовкався, що хоче вивести долар з обігу, а потім відкликав заяву

У Росії затвердили порядок доставлення людей у витверезники 

За офіційною інформацією МВС Росії, доставляти нетверезих громадян до витверезників і в підрозділи поліції можуть з  вулиць, площ, стадіонів, вокзалів, скверів, парків, поїздів та інших громадських місць. Офіційно затвердили, що поліцейські можуть забирати тих людей, які "втратили здатність самостійно пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі". 

Нетверезу людину можуть забрати з дому

Нетверезих людей поліція зможе забирати з квартир та іншого житла, якщо:

  • є підстави вважати, що ця особа може завдати шкоди іншим людям або майну;
  • цього письмово зажадають ті, хто люди, які перебувають разом з ним в будинку. 

При цьому з житла можуть забрати не тільки у медичний витверезник, але й у відділення поліції.

Поліцейські повинні:

  • скласти акт з інформацією про те, куди і хто доставив п'яного;
  • якщо потрібно, то людині мають надати першу допомогу чи викликати швидку;
  • перед посадкою в машину поліції, співробітники мають подивитись особисті речі п'яного. Мовиться, що це необхідно для безпеки;
  • у поліцейському авто його мають супроводжувати не менше 2 працівників. 
Зверніть увагу! У Росії з січня 2021 року відновили витверезники. Відповідний закон про "надання допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння" Володимир Путін підписав 29 грудня 2020 року. 
Автор: Діана Квасневська