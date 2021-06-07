Росія офіційно затвердила порядок доставлення у витверезники

МВС Росії затвердило офіційний порядок доставлення нетверезих людей у медичні витверезники та в поліцію. Забирати з вулиць будуть тих, хто "втратив здатність самостійно пересуватися".

Відповідний документ оприлюднили на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії. Там мовиться, що осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, доставлятимуть в медичні чи спеціальні організації або в поліцію.

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У Росії затвердили порядок доставлення людей у витверезники

За офіційною інформацією МВС Росії, доставляти нетверезих громадян до витверезників і в підрозділи поліції можуть з вулиць, площ, стадіонів, вокзалів, скверів, парків, поїздів та інших громадських місць. Офіційно затвердили, що поліцейські можуть забирати тих людей, які "втратили здатність самостійно пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі".

Нетверезу людину можуть забрати з дому

Нетверезих людей поліція зможе забирати з квартир та іншого житла, якщо:

є підстави вважати, що ця особа може завдати шкоди іншим людям або майну;

цього письмово зажадають ті, хто люди, які перебувають разом з ним в будинку.

При цьому з житла можуть забрати не тільки у медичний витверезник, але й у відділення поліції.

Поліцейські повинні:

скласти акт з інформацією про те, куди і хто доставив п'яного;

якщо потрібно, то людині мають надати першу допомогу чи викликати швидку;

перед посадкою в машину поліції, співробітники мають подивитись особисті речі п'яного. Мовиться, що це необхідно для безпеки;

у поліцейському авто його мають супроводжувати не менше 2 працівників.