Росія навмисно затягує мирні переговори неприйнятними для Києва вимогами, – ISW

Затягування Росією перемовин підкреслює її небажання брати участь у "добросовісних переговорах" щодо припинення вогню або остаточної угоди для завершення війни в Україні. Озвучені вимоги країни-агресорки суперечать мирному плану США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 17 травня.

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Передумови для припинення вогню

У Стамбулі російська делегація сформулювала свої вимоги щодо остаточного мирного врегулювання як попередні умови для припинення вогню. В Інституті вивчення війни вважають – метою Росії залишається повна капітуляція України.

За даними джерел Bloomberg, країна-агресорка прагнула передачі їй Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму, а також визнання їх російською територією від міжнародної спільноти.

Окрім того, путінські перемовники вимагали "нейтрального статусу" для України, відмови від іноземного контингенту й претендування на репарації.

Росія переформулювала свої територіальні вимоги, які зазвичай є предметом переговорів про припинення війни, як передумови для припинення вогню,

– вважають в ISW.

Зустріч Путіна та Зеленського

У суботу, 17 травня, речник Кремля заявив, що Владімір Путін і Володимир Зеленський можуть зустрітися лише за умови досягнення делегаціями певних домовленостей. Дмітрій Пєсков також підкреслив – усі переговори мають відбуватися за зачиненими дверима.

Заяви Пєскова, ймовірно, навмисно неконкретні, аби ще більше затримати прогрес у російсько-українських переговорах,

– вважають аналітики.

Росія подвоїла свої зусилля щодо затягування мирних процесів. За даними опозиційних ЗМІ, Кремль розглядає дискусії між Путіним і Зеленським як такі, що "не підлягають обговоренню", адже Москва знає – її умови є неприйнятними для Києва. Окрім того, російські чиновники нібито не планують обговорювати підготовку до зустрічі президентів.

Нагадаємо, в Інституті вивченні війни також заявили про просування російських військ на Торецькому та Новопавлівському напрямках, зокрема захоплення Багатира.