Росія завдала авіаударів по Херсону: є багато постраждалих і загибла

Удень 1 серпня російські війська завдали авіаудару по Херсону. Внаслідок атаки є жертва та постраждали люди. Також відомо про пошкодження будівель.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Які наслідки авіаударів?

В ОВА проінформували, що окупанти вдарили двома керованими авіабомбами близько 16:00. Під ворожим ударом був Центральний район міста.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу внаслідок атаки. Згодом її особу встановили – смертельні поранення дістала 54-річна мешканка Херсона.

Також від російського терору постраждали 18 людей. Наймолодшій травмованій 21 рік. У потерпілих діагностовано, зокрема, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи та струс головного мозку. Їм надають медичну допомогу.

До того ж внаслідок влучань КАБів пошкоджено два заклади охорони здоров'я, приватні будинки та складські приміщення.

В ОВА показали руйнування внаслідок російського обстрілу: дивіться відео