Росія завдала комбінованого удару по Україні: скільки цілей було збито

Вночі Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Однак оборонці неба змогли збити абсолютно всі цілі.

У Повітряних силах відзвітували про успішну роботу. Згідно з оприлюдненою інформацією, вдалося знищити щонайменше 29 ударних БпЛА.

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Скільки повітряних цілей змогли збити

У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару 3 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – Росія та 29 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – Росія,

– йдеться у повідомленні.

Однак внаслідок протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих безпілотників.

За даними Повітряних сил цілі збивали у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.



Скільки цілей було збито вночі / Фото Повітряних сил ЗСУ