Росія завдала повторного удару по Комишувасі, де триває рятувальна операція, – Зеленський

Російські війська знову атакували Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після смертоносного авіаудару. Водночас окупанти продовжують бити по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи сотні тисяч людей без світла та тепла.

Про це 8 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про повторний удар по Комишувасі?

Вранці 8 листопада російські війська атакували Комишуваху FPV-дроном. У населеному пункті вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомбами по укриттю.

За словами Зеленського, попередня атака забрала життя 55 людей. Водночас під завалами досі можуть залишатися люди.

Абсолютний цинізм і жорстокість,

– наголосив президент.

Які наслідки атаки на рятувальників?

У ДСНС повідомили, що російські війська цілеспрямовано вдарили безпілотником по надзвичайниках, які працювали на місці попереднього авіаудару.

На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Водночас унаслідок атаки було пошкоджено спеціальну рятувальну техніку.

Пошкоджень зазнала техніка рятувальників

Надзвичайники наголосили, що, попри постійні обстріли, прицільні атаки та щоденні ризики, надзвичайники продовжують виконувати свої обов'язки, ризикуючи власним життям заради порятунку інших.

Нагадаємо, раніше українська розвідка встановила російських військових, причетних до авіаудару по Комишувасі 2 листопада. За даними ГУР, окупанти спочатку вдарили двома керованими авіабомбами по будівлях місцевої гімназії, а приблизно за годину скинули ФАБ-3000 безпосередньо на підземне укриття, де перебували цивільні.