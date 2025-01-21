Росія завдала удару по Харкову: є руйнування у Шевченківському районі

Росія завдала удару по Харкову 21 січня за допомогою безпілотного літального апарата. Наразі з'ясовують детальну інформацію ворожої атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Зауважимо, що повітряна тривога у регіоні триває від ранку.

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Що відомо про удар по Харкову

Повітряна тривога на території Харківської області триває орієнтовно з 10:00. За годину після цього Повітряні сили сповістили про ворожий безпілотник у напрямку обласного центру, який рухався з півночі.

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Незадовго після цього Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, владі відомо про удар по Шевченківському району за допомогою БпЛА. Він припустив, що атаку могли здійснити "Молнією".

Зараз уточнюємо місце удару та наслідки,

– уточнив мер.

Згодом Терехов повідомив, що удар прийшовся по району щільної житлової забудови. Попередньо, зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок атаки немає.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що удар зафіксували о 11:18. За його словами, росіяни вдарили "Шахедом". За даними посадовця, пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку.

Об 11:40 стало відомо про 1 постраждалого. Терехов уточнив, що людина звернулася до лікарів з гострою реакцією на стрес.