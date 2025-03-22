Росія завдала 4 удари КАБами по Запорізькому району: спалахнула пожежа, деякі села без світла

Окупанти атакують Запорізьку область керованими авіабомбами. Також для регіону зберігається загроза "Шахедів".

Близько 19:00 у Запорізькій області оголосили тривогу через небезпеку ударних дронів. Незабаром біля 21:00 стало відомо, що окупанти здійснили пуски керовних авіабомб по регіону, передає 24 Канал.

Дивіться також На лівому березі Києва – вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Запорізька область – під російськими ударами

О 21:23 на Запоріжжі пролунали вибухи. Очільник ОВА Іван Федоров розповів, що противник б'є по одному з населених пунктів області.

Пізніше посадовець уточнив, що через ворожі удари по області в деяких селищах проблеми з електропостачанням.

"Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", – зауважив Федоров.

Відомо, що о 21:41 у Запорізькій області прогриміли повторні вибухи.

Згодом очільник ОВА повідомив, що окупанти завдали щонаймеше чотири удари КАБами по Запорізькому району. Через атаку сталася пожежа.

Нагадаємо, що увечері 21 березня Росія обстріляла "Шахедами" приватний сектор Запоріжжя, вбивши цілу родину: 41-річного батька, 48-річну матір і 17-річну доньку.