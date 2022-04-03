Росія завершила відведення своїх сил на Сіверському напрямку, на Сумщині відхід триває
3 квітня 2022 , 12:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Сіверському напрямку окупанти завершили відведення підрозділів Центрального військового округу на територію Росії.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Водночас вихід російських військ ще продовжується в районі міста Суми. Там ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, які здійснюють відхід на територію країни-агресорки.
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Але попри відведення військ, на деяких вже звільнених територіях залишаються малочисельні групи військових ЗС Росії. Вони або переховуються, або ж намагаються самостійно перетнути державний кордон України.
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