Росія завершує перекидання 41 армії та 90 танкової дивізії на кордон з Україною
12 квітня 2022 , 19:38Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Російські окупанти готуються завдати нового удару. Ворог перегрупував сили та спробує окупувати Схід України.
Росія хоче повністю захопити Донецьку та Луганську області. Задля цієї мети ворог збирає свої сили у регіоні та готується до масштабного наступу.
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Передислокація росіян
У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі росіяни завершують переміщення 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Вони прибувають у райони Бєлгородської та Воронезької областей.
Хоробрі воїни ЗСУ знають про всі плани ворога та готові дати йому відсіч.
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