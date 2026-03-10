Росія нібито зацікавлена у продовженні мирних переговорів про закінчення війни у тристоронньому форматі. Москва висловлює вдячність американській стороні за їхні зусилля у цьому напрямку.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Що заявив Пєсков про переговори з Україною?

На думку російського високопосадовця, тристоронні переговори необхідно продовжувати надалі, і, за його словами, Москва зацікавлена у цьому, і навіть вдячна Сполученим Штатам за посередництво у цьому питанні.

Він додав, що США не висували ультиматум Росії стосовно припинення вогню для продовження мирного процесу у вищезгаданому форматі, і зазначив, що дата та місце проведення наступної зустрічі ще не затвердили.

Врегулювання української кризи не відкладається через події в Ірані, попри паузу у переговорах,

– запевнив він.

Крім вищезгаданого, Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що у рамках переговорів залишилося закінчити територіальне питання, наголосивши, що є ще "багато нюансів", які, мовляв, необхідно вирішити.

Також він прокоментував ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу, звинувативши Україну у можливих негативних наслідках цього для усього континенту.

"Можна сказати одне: вони дограються. Енергетичний шантаж України, пов'язаний з нафтопроводом "Дружба" , може вдарити по всіх європейцях", – наголосив Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам щодо ситуації.

Яка ситуація навколо "Дружби"?