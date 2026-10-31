Після операції в Олешках: у Росії заговорили про нові гуманітарні місії

У Росії заявили, що домовилися з Україною про проведення регулярних гуманітарних місій після операції з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас українська влада поки не підтверджувала і не спростовувала цю інформацію.

Про це повідомила російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Про що заявили в Росії?

Російська омбудсменка Яна Лантратова повідомила про домовленість щодо регулярного проведення гуманітарних місій між Україною та Росією.

Місія завершилася. Але, на жаль, умови життя в Олешках залишаються вкрай складними. Ми домовилися про проведення регулярних гуманітарних місій, це дуже важливий крок,

– написала Лантратова в російській соцмережі Max.

Вона також зазначила, що продовжує спільну роботу з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем. Водночас станом на момент публікації українська сторона не коментувала заяву про домовленість щодо регулярних місій.

Напередодні Дмитро Лубінець висловив сподівання, що гуманітарна місія в Олешках стане лише початком подальшої роботи.

Цей досвід має потенціал стати основою нового механізму реагування на найскладніші гуманітарні кризи – механізму, в центрі якого завжди стоятимуть люди, їхня безпека та право на життя,

– наголосив український омбудсмен.

Нагадаємо, гуманітарна операція в Олешках передбачала евакуацію цивільних із тимчасово окупованої території. Для її проведення сторони погодили режим тиші, а евакуйованих доправили на підконтрольну Україні територію.