Зеленський відреагував на заяви про завершення "часткової мобілізації" в Росії

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Кремля про нібито завершення так званої "часткової мобілізації". Глава держави відзначив, що росіянам може знадобитися нова хвиля призову.

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Президент також розповів про те, як російське командування використовує мобілізованих, які погано екіпіровані.

Зверніть увагу Шойгу доповів Путіну про завершення "часткової мобілізації"

Росіянам скоро знадобиться ще одна хвиля мобілізації

Володимир Зеленський відзначив, що заяви Кремля знову не збігаються з реальністю. У Росії кажуть, що нібито нові хвилі відправлення чоловіків на фронт не потрібні, але на фронті ситуація виглядає зовсім інакше.

Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дає змогу припустити, що вже скоро Росії може знадобитися й нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємося – готуємося до того, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам в Ірані,

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що для протидії ворогу наша країна постійно працює для посилення ППО та інших оборонних можливостей.

У Росії заявили про згортання "часткової мобілізації"

Міністр оборони Росії Шойгу відзвітував диктатору Путіну про нібито завершення мобілізації. У Кремлі кажуть, що буцімто 82 тисячі мобілізованих після "проходження підготовки" вже на фронті, а ще 218 проходять навчання на полігонах. Тобто Шойгу каже, що мобілізували 300 тисяч осіб, бо нібито було заплановано з початку.

Водночас військкомати, за словами того ж таки Шойгу, продовжуватимуть набирати людей – мовляв, будуть брати в армію тільки добровольців та тих, хто хоче проходити службу за контрактом. То ж, фактично, мобілізація може тривати й надалі, просто її називатимуть "хвилею добровольців".

Крім того, у Росії з 1 листопада стартує осінній призов строковиків. У Кремлі кажуть, що їх на фронт відправляти не будуть, але довіри словами з Москви нема. Росія планує призвати на строкову службу 120 тисяч чоловіків.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео