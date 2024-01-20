Росія намагається подати масштабні навчання НАТО як провокацію: в ISW пояснили причини

Цього тижня країни почнуться найбільші за останні десятиліття навчання НАТО. У Росії вже почали проводити інформаційні операції та заявляють, про "провокацію".

Однак в Інституті вивчення війни проаналізували вкиди окупантів та пояснили, що насправді приховується за цією риторикою. Окрім того, російські пропагандисти вже неодноразово поширювали фейки про навчання Альянсу.

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На що спрямована риторика окупантів щодо навчань Альянсу

Цього тижня стартують наймасштабніші за останні десятиліття навчання НАТО Steadfast Defender 2024. Такі події ніяк не дають спокою окупантам, і ще у вересні 2023 року кремлівські пропагандисти говорили про них, як про "провокацію" та "агресію". Так, аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що у російському МЗС раніше стверджували, мовляв, Альянс "продовжує демонстрацію сили на порозі Росії". Тоді в країні-агресорці почали стверджувати, що вони нібито закликали до "деескалації", пропонували "відмовитися від провокаційних дій" та перенести навчання.

Ба більше, кремлівські пропагандисти стверджували, що НАТО буцімто використовує навчання для того, щоб "підготувати країни Балтії до війни з Росією", що нібито є "серією провокацій". Член російської делегації на 1066-му пленарному засіданні Організації з безпеки й співробітництва в Європі Юлія Жданова також повторювала методичку й заявляла, що навчання Альянсу на російських і білоруських кордонах "провокують гру на нервах" і "ще більше стискають пружину ескалації". Російський так званий "воєнкор", своєю чергою, заявив, що Німеччина також буцімто "намагається створити штучну загрозу з боку Росії". Однак пропагандист стверджував, мовляв, "жодної загрози не існує", а "усіх західним експертам платять, аби вони говорили правильні слова".

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що вся ця риторика окупантів та їхня інформаційна операція має конкретну мету – вона спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, та має на меті відвернути увагу від нещодавньої агресивної російської риторики й поведінки щодо НАТО.

Експерти нагадали, що нещодавно Путін погрожував Фінляндії, називав Захід "ворогом" та неодноразово повторював, що Росія нібито воює, щоб "перемогти Захід".

ISW продовжує оцінювати, що Путін вдерся в Україну у 2022 році не для захисту Росії від вигаданої загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити й врешті-решт знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує,

– мовиться у звіті.

Наймасштабніші навчання НАТО: що відомо

Цього тижня стартують навчання Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня 2024 року. Вони стануть одними з наймасштабніших за останні десятиліття, адже у них візьмуть участь тисячі військових та буде залучено чимало техніки.

Так, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі 18 січня повідомив, що у навчаннях візьмуть участь 90 000 військовослужбовців з усіх 31 країни-члена НАТО, у тому числі – й Швеції. За попередніми даними, також буде залучено десятки одиниць техніки під час Steadfast Defender 2024, зокрема близько:

50 кораблів,

80 винищувачів, вертольотів та безпілотників,

1 100 бойових машин, серед яких танки та БМП.

В Альянсі наголосили що ці навчання посилять НАТО, Окрім того, голова військового комітету НАТО Роб Бауер наголошував, що Альянс має готуватися до конфлікту з Росією, адже "мир не можна сприймати як даність", коли погрози з боку Кремля лунають майже щодня.