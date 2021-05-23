Росія займається всім тим, що критикував академік Сахаров, – Казарін

Нещодавно виповнилось 100 років від дня народження академіка Андрія Сахарова. Росія згадує його лише як творця водневої бомби. Однак зовсім забуває про інші, незручні для Кремля, аспекти його життя.

Росії зовсім невигідний інший Сахаров. Таку думку висловив Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди".

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Він пояснив, що мовиться про того Сахарова, що підписував лист до Леоніда Брежнєва з закликом не реабілітувати Йосипа Сталіна. Того, що засуджував вторгнення в Чехословаччину. І того, що засуджував репресії і їздив на процеси над дисидентами.

Сучасна Росія займається всім тим, що критикував Сахаров: вдирається в інші країни, будує залізну завісу й переслідує інакомислення,

– наголосив Казарін.

Він також додав, що Москві незручний і Сахаров-правозахисник. Той, що засуджував введення радянських військ в Афганістан. Його позбавили нагород і відправили на заслання.

Сахарову дозволили повернутися в Москву лише після початку перебудови. Він помер в 1989 році, не доживши 2 роки до руйнування імперії.

"Тепер імперія воскресла. І намагається знову прибрати ім'я Сахарова з власної історії", – додав журналіст.

Він підсумував, що цитати радянського фізика-правозахисника на цьому тлі перестають бути історією, а починають звучати як розгромне викриття.

Що передувало

У Москві влада зірвала виставку до 100-річчя академіка Андрія Сахарова.

Однак влада Москви не дозволила її провести, усно повідомивши організаторам, що "контент не погоджений".

У "Радіо Свобода" опублікували всі матеріали виставки, які передали в Сахарівському центрі.

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