Поки накопичує ракети: чому Росії вдається нарощувати атаки ''Шахедами''

Росіяни почали активніше запускати дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України. Збільшення кількості може вказувати на те, що Іран наростив постачання і сама ж Росія почала більше виробляти.

Країна-агресорка ще у 2023 році декларувала, що наростить виготовлення БпЛА. З чим пов'язана така активність, у розмові з 24 Каналом пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Накопичують крилаті ракети

З огляду на збільшення чисельності атак "Шахедами", Росія намагається компенсувати недостатню кількість крилатих ракет, аби продовжувати здійснювати часті масовані обстріли території України.

"Наразі накопичують ракети. Поки це займає час, використовують "Шахеди", які дешевші та здатні досягати якихось результатів. Приблизно 80% збивається, інші – десь падають, щось руйнують і завдають певних збитків насамперед цивільним, що дуже прикро", – зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! Росія встановила рекорд за кількістю запущених "Шахедів" по Україні у вересні. Не було жодної ночі, щоб росіяни не атакували наші регіони дронами-камікадзе іранського виробництва. Окупанти за місяць запустили рекордну кількість таких ударних БпЛА – 1331. З них українська ППО збила 1110 ворожих безпілотників.

Ворог прагне знайти рішення, як продовжувати постійно атакувати Україну, але дещо дешевше та більш масовано. Наразі єдиний вихід – "Шахеди", з виробництвом та постачанням яких не виникає проблем.

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Про інші цілі атак "Шахедами"

З ракетами, як зазначив Мусієнко, інша річ. Хоч і є повідомлення про збільшення кількості їх виробництва, але все одно потрібний час для накопичення. Ворогу необхідно проводити атаки, бо ще одна ціль – психологічний тиск і терор проти населення.

Вони не можуть зволікати. Коли є можливість запускати таку кількість "Шахедів", то запускають,

– зазначив він.

Інша мета – спробувати навантажити та виснажити українську ППО, аби Сили оборони для збиття використовували не лише зенітки чи Gepard, а й ракети.

На думку Олександра Мусієнка, тенденція з "Шахедами" найближчим часом може піти на спад. Якщо зменшиться кількість випущених БпЛА, це означатиме, що Росія провела демонстрації, аби показати, що може підтримувати атаки на такому інтенсивному рівні.