Зраджують за 100 доларів: з допомогою колаборантів Росія суттєво збільшила використання Starlink

З лютого у росіян масово перестали працювали термінали Starlink, якщо вони незареєстровані в Україні. Однак за 4 місяці окупанти знайшли вихід.

З допомогою колаборантів російські окупаційні війська знову суттєво збільшили використання Starlink для зв'язку між підрозділами на лінії фронту, зазначають джерела 24 Каналу.

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Як окупанти отримують доступ до Starlink?

Українські правоохоронні органи регулярно затримують посібників окупантів за продаж зареєстрованих терміналів росіянам, однак проблема переросла у більші масштаби.

Нагадаємо, що у лютому почалося масове відключення Starlink у російських підрозділах на фронті. Сергій "Флеш" тоді повідомляв, що у росіян виникла справжнісінька катастрофа з управлінням військами.



На багатьох ділянках їм довелося зупинити штурмові дії. А ще Росія готувала контрнаступ у морі на 2026 рік, але відключення Starlink завадило їй реалізувати плани.

За даними джерел ЗСУ на Запорізькому напрямку, у радіомоніторингу лише на ділянці навколо Рівнопілля, Сили Оборони зафіксували використання 54 терміналів Starlink, які можуть використовуватися підрозділами безпілотних систем російських окупаційних військ.

Крім того, українські військові перехопили інформацію окупантів про плани активації ще 19 терміналів протягом червня, знову ж таки – лише на цій ділянці фронту.

Попри загрозу арешту та терміну за державну зраду, агенти окупантів на території України погоджуються зареєструвати Starlink лише за 100 доларів.

Такі випадки швидко виявляють – фігурантам світить 15 років за ґратами за державну зраду.

Випадки викриття та затримання за такі злочини за останні місяці почастішали. І з огляду на розмах зухвалого використання окупантами дешевих одноразових агентів на території України, затримань буде ще більше,

– наголосили джерела 24 Каналу.

Нагадаємо, що 14 травня СБУ повідомила, що затримала 33-річного чоловіка з Хмельниччини, який реєстрував термінали Starlink на користь Росії за 100 доларів за кожен. Як виявилося, він був дезертиром. Після втечі з військової частини, чоловік переховувався в орендованих квартирах у Києві та шукав у телеграм-каналах "легких грошей". Так на нього й вийшли російські спецслужби.

А за кілька днів до цього стало відомо, що в Ужгороді викрили шахраїв, які продавали фейкові Starlink та запчастини до дронів. 30-річна місцева мешканка та її спільник через онлайн-платформи ошукували людей і бізнес, пропонуючи неіснуюче обладнання для фронту та енергетики. Загальна сума збитків перевищила 1 мільйон гривень.