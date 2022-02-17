Таку от, м'яко кажучи, невтішну інформацію маємо від нашої й від іноземних розвідок. Водночас попередження маємо від американських та британських союзників.

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Підтвердження відведення військ нема

Росія продовжує назагал стверджувати, що, мовляв, розпочала відведення своїх військ від українських кордонів. Наводить вона світлини і відео передислокації бронетехніки залізничним сполученням.

Утім, за словами міністра оборони, українська розвідка не бачить реального підтвердження того, щоб росіяни дійсно відходили від наших кордонів.

Заяви про відсутність справжньої деескалації з боку росіян лунають й від наших союзників. Ба більше, союзники стверджують, що росіяни навпаки продовжують збільшувати (і кількісно, і якісно) свої війська під українськими кордонами.

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Зокрема, керівник розвідки оборони Великої Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл повідомив про передислокацію Росією до кордонів України:

додаткової бронетехніки;

гелікоптерів;

польового шпиталю.

За його словами, це означає реальну підготовку до вторгнення.

Водночас за даними очільника американського Держдепу – ані відступу, ані відведення російських військ від українських кордонів розвідка США натепер не спостерігає.

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Ентоні Блінкен підтвердив слова Джо Байдена про як мінімум 150-тисячну армію вторгнення, яка продовжує перебувати на українських кордонах.

Ба більше, на умовах анонімності представник Білого дому повідомив журналістам Associated Press, що лише протягом 16 лютого Росія збільшила контингент свого війська ще на 7 тисяч вояків.

Пропагандисти Росії активізувалися

Потому відповідна інформація підтвердилася вже під час телефонного брифінгу представників адміністрації Джо Байдена.

Тобто Росія дійсно бреше про деескалацію, дезінформує вона про відведення своїх військ, натомість продовжує готуватися до вторгнення в Україну.

Для цього їм тепер потрібен лише формальний привід, якого вони судомно і шукають, вигадуючи різноманітні фейки. Зокрема, начебто про "масовий геноцид" Збройними силами України мирного населення Донбасу.

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Слідчий комітет Росії тепер проти України аж кримінальну справу порушив, мовляв, вони розшукали 5 місць масового поховання безіменних людських тіл – й звісно, усі вони російськомовні цивільні мешканці Донбасу "по-звірячому вбиті" в:

Сніжному;

Слов'яносербську;

Первомайську;

на околицях Луганська.

Але в мене два запитання: перше – якщо ці поховання знайдені окупантами на окупованих територіях, то ЗСУ там яким боком?

Другий момент – якого це дива росіяни кримінальні провадження порушують по тому, що стається на окупованих територіях Донбасу?

Знову ж таки, як на мене, відповідь очевидна – лише для того, щоб надати цьому фейку легітимізацію, щоб був привід російським пропагандистам розтрубити про це по російському телевізору.

Бойовики обстріляли Станицю Луганську

Водночас пропагандисти раді поширювати найбрехливіші фейки.

17 лютого бойовики обстріляли з великих калібрів Станицю Луганську і поцілили в дитячий садочок – там лише дивом минулося без людських жертв, адже на момент обстрілу в садочку були і діти, і персонал.

Потому бойовики поцілили й у будівлю школи в селі Врубівка, де перебували 30 учнів й 14 вчителів. Але ж російські пропагандисти тепер розкручують фейк, що це якраз "ЗСУ той садочок і школу обстріляли".

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Це навіть не просто перекладання з хворої голови на здорову, і навіть не просто дезінформація, а фактично це відверта і ница брехня, яку навіть спростовувати мені якось ніяково, настільки вона жахлива.

Росіяни ліплять з себе жертв

Відповідний фейк оперативно підхопив речник Кремля Дмитро Пєсков і сказав, мовляв, це Україна вчиняє провокації й обстріли, адже накопичила на лінії розмежування "величезний ударний потенціал", який незабаром планує використати.



Пєсков підхопив фейк пропагандистів Кремля / Фото Getty Images

Росіяни з себе тепер жертв ліплять, обвинувачуючи українців в агресії. Мовляв, це українці, озброєні від НАТО і посилені британським та американськими найманцями, планують вторгнення, може, і до самої Росії після того, як захоплять псевдореспубліки.

Саме під таким "соусом" все і подають з російського телевізора, саме тому пересічні росіяни і не бачать взагалі нічого поганого в тому, що їхні війська підуть в Україну із новою війною.

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На думку росіян, це буде з їхнього боку мало не самозахистом від "кровожерливих укропів та натівських ракет", які готуються націлювати з України в бік Росії. Тому не можна, мовляв, втрачати ані хвилини і треба завдати удари на випередження.

Підсумую – ми зарано розслабилися, адже Росія бреше про відведення своїх війська від наших кордонів. Цьому немає реальних підтверджень ані від нашої, ані від розвідок наших союзників.

Навпаки – Росія продовжує концентрацію своєї армії вторгнення і шукає привід для виправдання своїй майбутній агресії, яка таки може статися найближчими днями, знову попередив усіх американський президент.

Я, насправді, дуже хотів би, щоб Джо Байден в такому своєму прогнозі помилявся...