Росія здійснила масований удар по Києву: пошкоджені будівлі та водопровід

Росіяни завдали масованого удару по Києву вранці 18 січня. У столиці пошкоджена цивільна інфраструктура та водопровід.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. На жаль, внаслідок російської атаки є жертви та постраждалі.

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Які наслідки атаки на Київ

Російські війська здійснили черговий масований обстріл столиці. Внаслідок атаки постраждав Шевченківський район столиці.

Там відбулося загоряння трьох автомобілів, ще десять автівок зазнали ушкоджень. Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо, внаслідок атаки загинули 3 особи, ще троє – отримали поранення. Зауважимо, що за інформацією начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, жертвами російського терору стали 4 людини.

В ДСНС повідомили, що на місці удару працюють 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.