Росія здійснила одну з найдовших масованих атак по Україні, – Зеленський

У середу, 13 травня, Росія здійснила одну з найдовших масованих атак проти України. Ворог запускав хвилі "Шахедів" проти українських регіонів, зокрема тих областей, які розташовані найближче до кордонів країн НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як Зеленський коментує масовану атаку?

Володимир Зеленський звернув увагу, що масована атака відбувається саме в той час, коли президент США Дональд Трамп прибув з візитом у Китай.

За його словами, у цей непростий геополітичний момент Росія намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу "до свого зла". Усе це відбувається за рахунок українських життів та української інфраструктури.

Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі "Шахедів" проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО,

– наголосив глава держави.

Президент повідомив, що наразі вже відомо про влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також в Івано-Франківську та Рівненській області.

Окрім цього, під ударом були й інші області: Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпровська, Кіровоградська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Харківська та Херсонська.

Внаслідок атаки відомо про десятки поранених, серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло.

Мої співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони,

– написав Зеленський.

Водночас президент додав, що, за даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.