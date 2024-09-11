Росія запускає чергову ІПСО, метою якої є дискредитація України в очах її партнерів. За класичною калькою, ця ІПСО присвячена тому, що Україна стає центром міжнародного тероризму. Класичною, оскільки російські та навколоросійські інформаційні майданчики з 2014 року використовують саме цю кальку для своїх ІПСО.

ІПСО проти України займаються на найвищому рівні

Наймасштабнішою ІПСО на цю тему була операція, метою якої було запобігти наданню Україні безвізу, через культивацію загрози проникнення "ІДІЛ" в Європейський Союз через Україну. Саме тоді російські балакучі голови почали культивувати наратив про те, що Україна – це "перевалочна база" "ІДІЛ".

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Але повернемося до наших баранів. Днями таке собі турецьке видання як Aydınlık опублікувало статтю про те, що Україна проводить переговори з терористичним угрупуванням "Гаят Тахрір аш-Шам" у Сирії. Мовляв, Україна хоче залучити їх до операцій проти Росії. Мета операцій – вчинення терактів проти росіян у зонах оперування терористів.

Причому рівень залучення ІПСО говорить сам за себе. У цьому випадку була не просто публікація в нікчемному виданні Aydınlık, яке фінансується з Росії, а раніше обслуговувало комуністичну партію Туреччини, яку підтримали такі ж нікчемні майданчики російського сірого сегменту.

Статтю одразу підхопили пропагандистські ЗМІ у Росії і навіть спікерка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова ретранслює цей наратив, називаючи Україну "новим міжнародним терористичним угрупуванням".

Що ж, ціль ІПСО гранично ясна. Це дискредитація України та керівництва країни в очах партнерів, звинувачення її у контактах із терористичними організаціями, особливо напередодні 11 вересня. Причому запустили розкрутку цієї ІПСО на найвищому рівні.

Зауважте Питання, яке всіх цікавить, – то що таке ескалація?

У Росії закривають очі на справжніх терористів

Нещодавно в Росії був здійснений кривавий терористичний акт у "Крокус-Сіті Голл", відповідальність за який взяли на себе "ІГ-Хорасан". Але практично всі представники російських силових структур в одну горлянку продовжують стверджувати, що за терактом стоїть Україна. При цьому представники ГТШ у Росії присутні у багатьох регіонах і протягом кількох років регулярно робили теракти.

По суті, що "ІГ-Хорасан", що ГТШ, що "Хізб ут-Тахрір, якщо вчинять черговий терористичний акт у Росії, то в цьому автоматично звинувачуватимуть Україну. Кремль ніколи не визнає, що чергова кривава різанина – це провал російських спецслужб у питанні запобігання загрозам.

Підготовку саме такого характеру зараз на найвищому державному рівні проводять у Росії. А тому, росіяни, ваші спецслужби про вас думають. Думають, як про витратний матеріал і не більше.