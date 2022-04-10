Росія зібрала на аеродромі Воронежа 32 винищувачі: супутникові знімки

Росія може використовувати один з аеродромів у Воронежі для базування своїх літаків, які бомбардують Україну. Супутникові фотографії показали їх.

В мережі опублікували супутникові знімки за 9 квітня аеродрому у Воронежі. На фотографії потрапили щонайменше 32 винищувачі Су-27 (за класифікацією НАТО – Flanker), а також два Су-24.

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На фото також десантний літак Іл-76 та військово-транспортний Ан-26. Поруч вертоліт Мі-26.



Ворожа техніка на аеродромі у Воронежі / Фото twitter.com/Orion__int



Ворожа техніка на аеродромі у Воронежі / Фото twitter.com/Orion__int

За даними дослідників, авіабаза нещодавно була відремонтована. При цьому що ремонт розпочали ще у 2013 році.

Тож цілком ймовірно, що саме вона є основною для російських літаків, які бомбардують Україну. Це одна з найбільших авіабаз, розташованих у безпосередній близькості від кордону з Україною, там дислокується 47-й окремий змішаний авіаполк. Для прикладу, від неї до Харкова відстань трохи більше, аніж 300 кілометрів.

Фатальна база

Саме на цій авіабазі 9 листопада 2020 року один із солдатів-строковиків Антон Макаров вбив трьох військових. Він забив сокирою офіцера, відібрав в нього табельну зброю, з якої застрелив ще двох. Ще один отримав поранення. Після цього він викрав автомобіль та намагався втекти, однак його затримали.