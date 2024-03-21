Росія зібралась захищати НПЗ: Світан сказав, чи вистачить їм ЗРК

Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи у Росії, тому Москва вирішила встановити систему протиповітряної оборони. Але є нюанс– у росіян немає достатньої кількості ЗРК.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни мають нереальний план захисту НПЗ. Також він зазначив, що в кінці 2024 року, ймовірно, знищення нафтопереробних заводів дійде і до Уралу.

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Нереальний план захисту НПЗ

Росіяни планують захистити свої НПЗ системами ППО. Але цифра нафтопереробних заводів складає приблизно 100 одиниць.

"Росіяни ніде не зможуть взяти зайвих 100 "Панцирів", адже їх просто не існує. Один комплекс – це приблизно 12 ракет, якщо запускати більше безпілотників, вони просто не зможуть їх захистити. Насправді аби вивести з ладу нафтопереробний завод вистачить всього два безпілотники: один відкриває місткість, інший її підпалює. НПЗ – це велика запальничка", – прокоментував військовий експерт.

Також Світан додав, що протиповітряна оборона нафтопереробних заводів є лише в мізерній кількості точок на всю країну: в районі Керченського мосту, Сочі та під Москвою. Всі інші НПЗ практично відкриті, тому достатня кількість безпілотників зможе спокійно їх атакувати.

Майбутні дії СБУ

В повноваження СБУ входить знищення економічної складової Росії. Військовий експерт спрогнозував, що відомство Василя Малюка, ймовірно, до кінця року ліквідує велику кількість НПЗ в західній частині Росії.

"Кремль не має механізму прикриття НПЗ", – зазначив Світан.

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