Далі може бути Сирія чи Венесуела: Росія зібралася роздавати ядерну зброю

Ще у жовтні 2022 року під час засідання першого комітету Генасамблеї ООН заступник голови російської делегації Костянтин Воронцов відкрито заявляв про те, що Росія передасть Білорусі ОТРК "Іскандер-М" з можливістю оснащення ядерною бойовою частиною.

Загроза ядерних метастазів Росії

Також Воронцов заявляв про підготовку Росією білоруських штурмовиків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

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Усі ці заяви робилися відкрито. То чому зараз багато хто дивується, коли військовий злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, президент Росії Владімір Путін, лише підтверджує ці плани?

Зрозуміло, що на території Білорусі має бути створена, а точніше, частково відновлена інфраструктура для розміщення та утримання такого озброєння. Але це питання часу. Особливо, якщо сам план вже навіть рівні ООН відкрито анонсує країна, яка є воєнним злочинцем.

Але вся сіль для інертної міжнародної спільноти полягає в тому, що Росія бере на себе роль щодо роздачі ядерної зброї країнам, у яких її не було! Зараз цей процес триває з Білоруссю, а завтра? Іран? Сирія? Венесуела? Звучить надто нереалістично? Так само нереалістично як із Білоруссю?

Після того, як Україна переможе у війні, міжнародна спільнота має докласти максимум зусиль для денуклеаризації Росії. В іншому випадку, Росія може почати плодити ядерні метастази по всьому світу, тим самим створюючи загрозу вже зовсім іншого рівня.