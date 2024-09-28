Росіяни зменшили активність ДРГ: в ОТУ "Сіверськ" пояснили, з чим це пов'язано

Останнім часом окупанти зменшили активність застосування диверсійно-розвідувальних груп. Це результат дуже щільних ударів наших захисників.

Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телеканалу "Ми Україна", передає 24 Канал.

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Активність російських ДРГ зменшилася

Спікер зауважив, що у ворога зменшилася активність застосування ДРГ. Зауважив, у зоні активних бойових дій вона може бути не досить результативною.

"Коли йдуть активні бойові дії, застосування таких фахівців, які застосовуються в ДРГ, не дуже раціональне", – сказав Вадим Мисник.

Водночас речник ОТУ "Сіверськ" зауважив, що на інших напрямках природні чинники сприяють застосуванню ДРГ. Зокрема, там і лісові смуги, і болотиста місцевість.

Але у нас є рецепти боротьби й протидії таким групам. Ми вже давно вирахували алгоритми їхніх дій. Вони останнім часом дуже зменшили цю активність, бо свого часу, влітку, отримали дуже щільних наших ударів у відповідь по цих групах,

– підкреслив Мисник.

До речі, речник також розповідав, що Росія перекидає нові сили на Курський напрямок. Втім, українські захисники готові зустрічати ворога.