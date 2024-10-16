Кремль намагається заохочувати росіян воювати за Курськ: в ISW проаналізували дії Росії

Кремль у різний спосіб намагається заохотити росіян воювати, зокрема – захищати Курську область. Для цього окупанти не лише збільшують фінансування, а й розширяють категорію "ветеранів".

Про це пишуть у звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До теми Путін з допомогою КНДР хоче компенсувати мобілізацію в Росії: огляд фронту від ISW

Як Росія заохочує воювати за Курщину

Кремль знайшов кілька шляхів, як можна заохочувати росіян воювати у Курській області. Так, окупанти планують покращити фінансування, а також переглянуть статус ветерана. Зокрема, Росія вважатиме ветеранами не лише тих, хто "оборонявся від вторгнення", а й тих, хто давав "відсіч збройним провокаціям на державному кордоні".

Щоб запровадити такі зміни, у законодавство варто внести низку змін. На це витратять близько 3,4 мільярда рублів (близько 35 мільйонів доларів). Так, новий статус ветерана даватиме право на більші пенсії та низку соціальних виплат.

Аналітики зауважили, що чинний російський федеральний закон передбачає, що призовники не можуть брати участь у бойових діях, але міноборони покладається на призовників для виконання функцій охорони кордону вздовж кордону з Україною. Втім, крок зі зміною статусу "ветерана" дозволяє окупантам створити лазівку.

Розширення статусу ветерана є ще однією лазівкою, яка дозволить Кремлю приховано покладатися на призовників для захисту кордону без необхідності зміни законодавства,

– мовиться у звіті.

Крім того, раніше стало відомо, що Росія формує батальйони з солдатів КНДР. Ймовірно, їх можуть відправити на Курщину.