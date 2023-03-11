Росія змушує мобілізованих з окупованих територій Донбасу підписувати довготривалі контракти

Російські загарбники змушують людей на тимчасово окупованих територіях України взяти російське громадянство. Від мобілізованих також вимагають, щоб ті укладали довгострокові контракти для служби у ворожій армії.

Якщо ж українці відмовляються, то їм та їхнім сім'ям погрожують. У Генеральному штабі розповіли, що відбувається на тимчасово окупованих землях.

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Що роблять окупанти на окупованій українській землі

Російська так звана "влада" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує примусову паспортизацію населення.

Так, військове керівництво збройних сил Росії в обов'язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії Росії. Для цього необхідно обов'язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина Росії,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Так росіяни намагаються примусити українців відмовитись від так званого "паспорту" псевдореспублік у Луганській та Донецькій областях.

"В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців збройних сил Росії", – додали українські військові.

Яка ситуація на окупованих територіях Донбасу