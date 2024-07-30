Росія незаконно забудовує Херсонес Таврійський: що та навіщо зводять

У Криму Росія фактично знищила автентичну пам'ятку світового значення, внесену до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, – античний Херсонес, і розграбувала його. Країна-терористка продовжує "мітити" територію.

Росія, як і кожна імперіалістська та колоніальна держава, усе починає з історії й археології. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що з початку окупації у 2014 році Росія почала вивозити артефакти та матеріали культурної спадщини.

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Що Росія побудувала на місці Херсонесу

Лише у 2024 році Росія провела близько 10 "археологічних експедицій" з розкопками по всьому Криму. Роботи у Херсонесі Таврійському почалися під виглядом "реконструкції". Росіяни дійсно почали знаходити артефакти та предмети культурної спадщини й вивозити їх на російську територію.

Ще раніше спостерігалося, що ворог на археологічних шарах почав будувати оглядовий майданчик. Зокрема, аби в інформаційному плані демонструвати, мовляв, "ми маємо безпосереднє відношення до Криму".

Після цього там розпочалося будівництво археологічного парку "Новий Херсонес". На місці давньої цитаделі побудували античний відкритий театр. Це спорудження вагою майже в 1 тонну створює значне навантаження на пам'ятку. Також на місці городища тепер стоїть Собор святого Володимира, який перебуває у підпорядкуванні Московського патріархату.

Також відомо, що пам'ятник князю Володимиру, який стояв на вході в античний Херсонес, росіяни перенесли. На його ж місце побудували та поставили такий самий. Далі ворог почав заливати бетон, аби збудувати "елітні" об'єкти. Їх використовуватимуть для 2 речей: ідеологічно та як бази відпочинку знову-таки для демонстрації своєї присутності.

Раніше російська влада Севастополя анонсувала "освячення новобудови" – музейно-храмового комплексу "Новий Херсонес". Захід закритий, беруть участь керівники єпархії, запрошені церковні співаки, депутати російського парламенту міста.

Про незаконну забудову Криму

Росія у Сімферополі активно зводить будівлі на території, де колись був розташований Палац калги-султана. Будують практично всі шари для можливо розкопок. Проводить будівельні роботи на ділянці мечеті, яку свого часу будував кримський хан Кирим Ґерай.

Крім того, у Ханському палаці під виглядом реставрації росіяни повністю замінюють автентичні матеріали. Те ж саме зараз відбувається і в античному Херсонесі. Меджліс кримськотатарського народу неодноразово збирав фотокартки та надсилав їх у міжнародні компетентні органи з метою продемонструвати, що ворог уже почав руйнувати стіни палацу.

У районі Феодосії Росія також проводить розкопки. Вивозили експонати з музею Айвазовського на російську територію. Тобто країна-терористка продовжує системно колонізувати Крим і показувати свою причетність до півострова.

Нагадаю, що з 2014 росіяни почали знову переписувати історіографію. Надавати інформацію про те, що Росія має пряме відношення до Криму. У такий спосіб намагаються демонструвати, що Україна мала причетність тільки з 1954, коли буцім незаконно був переданий Крим. Це робиться цілеспрямовано. Вони проводять інформаційну й пропагандистську роботу,

– констатував Ескендер Барієв.