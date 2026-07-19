Ворог знищив центр реабілітації людей з інвалідністю на Сумщині

Російська армія продовжує цинічно бити по цивільній інфраструктурі. Від обстрілів систематично страждає прикордоння. Так, у Сумській області окупанти знищили центр реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю.

Про це повідомило "Кордон.Медіа" з посиланням на власні джерела.

Що відомо про удар по центру реабілітації?

Атака сталася 18 липня. Російські військові поцілили в приміщення центру, який розташований у селі Рибці Сумського району.

Унаслідок удару будівля повністю вигоріла. Раніше тут проходили реабілітацію діти та дорослі з інвалідністю. Фахівці допомагали їм відновлювати фізичний та психоемоційний стан, розвивати побутові, комунікативні й навчальні здібності.

До того ж, на території центру були відділення іпотерапії та велика конюшня.

Довідка. Іпотерапія – це високоефективний метод медичної та психологічної реабілітації за допомогою верхової їзди та взаємодії з кіньми. Вона поєднує біомеханічний та психоемоційний впливи, відновлюючи рухові функції та покращуючи ментальне здоров'я.

Центр нині не працював через активність обстрілів на прикордонні,

– зазначили в "Кордон.Медіа".

Наслідки влучання: дивіться фото директорки центру Олени Сущенко

Нагадаємо також про наслідки інших обстрілів Сумської області й обласного центру. 15 липня окупанти скинули на Сумську громаду шість керованих авіабомб. Один із боєприпасів вибухнув поблизу медичних закладів, де в той момент перебувало багато людей і транспорту. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Напередодні, 14 липня, російські війська вдарили касетним боєприпасом по житловому сектору на околиці Сум, поранивши щонайменше сімох людей. А 11 липня авіабомби влучили по людних місцях міста. Тоді очевидці зафіксували на відео, як дорослі прикривали дітей під час обстрілу.