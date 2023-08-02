Росія знову атакувала Київ "Шахедами": про які наслідки для столиці відомо

Кремль знову цинічно посеред ночі запустив "Шахеди" по столиці України. У декількох районах Києва упали уламки дронів.

За даними Київської міської адміністрації українським військовим вдалось збити всі ворожі безпілотники. Варто зауважити, що вибухи в Києві пролунали орієнтовно о 2:54 2 серпня, пише 24 Канал.

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Росія атакувала Київ "Шахедами"

Орієнтовно о 00:30 в Київській області оголосили про сигнал повітряної тривоги. В Києві про небезпеку повідомили орієнтовно о 2:21 2 серпня. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі "Шахеди" летять у бік Києва з південно-західного та північного напрямків.

Київський мер Віталій Кличко повідомив орієнтовно о 2:54, що у Києві лунають вибухи. Він пояснив, що працює протиповітряна оборона, проте попередив, що на столицю слідує група ворожих безпілотників та закликав перебувати в укриттях.

Згодом мер повідомив про падіння уламків дронів у:

Соломʼянському районі – там пошкоджене нежитлове приміщення, пожежно-рятувальні служби слідували на місце;

у Святошинському — після падіння уламків дронів горіли дерева;

в Голосіївському районі – люди повідомили про вибух, проте інформація на місці не підтвердилася.

Жертв і потерпілих у столиці немає,

– заявив Кличко.

Росія атакувала Київ 10 "Шахедами"